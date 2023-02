Yusuke Narita, professor assistente de economia na Universidade de Yale, sugeriu “suicídio em massa” para os idosos no Japão para evitar que o estado desse país fique sobrecarregado. Porém, agora afirma que as declarações foram tiradas do contexto.

O Telegraph escreveu que o professor de 37 anos disse, em entrevistas, que “a única solução” para lidar com as consequências do envelhecimento da sociedade japonesa é bastante clara”: “No final, não é suicídio em massa e ‘seppuku’ [ritual de suicídio] para os idosos?”.

Em declarações ao The New York Times, Yusuke Narita defendeu que as frases foram “tiradas do contexto”, acrescentando que estava a abordar o esforço crescente que considera que tem que ser feito para tirar “os mesmos magnatas” de posições de liderança tanto nos negócios como na política ou na imprensa, para que as gerações mais novas tenham aí algum espaço.

Reiterando que a expressão “suicídio em massa” era uma “metáfora”, o professor reconheceu que deveria ter sido “mais cuidadoso com as potenciais conotações negativas” da expressão. “Depois de alguma autorreflexão parei de utilizar as palavras no ano passado”, garantiu, ao jornal norte-americano. Yusuke Narita também falou sobre a eutanásia, considerando que a hipótese de tornar a mesma “obrigatória” pode vir a ser “discutida” no futuro.

No ano passado, estatísticas oficias do Japão, citadas pelo Telegraph, estimavam que os idosos com mais de 75 anos representassem 15% da população do país e que as pessoas com mais de 65 anos representassem 29,1% tornando a população japonesa na mais velha do mundo.