O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu esta terça-feira uma situação “extremamente difícil” na resistência às tropas russas, com ganhos territoriais nas últimas semanas, principalmente perto de Bakhmut, no leste do país.

“A situação na linha de frente, especialmente nas regiões de Donetsk e Lugansk, continua extremamente difícil. É literalmente uma batalha por cada metro de terra ucraniana”, disse Zelensky no seu discurso diário noturno por vídeo.

Segundo o Presidente ucraniano, todos devem entender o significado dessas batalhas: “Cada metro ganho é uma defesa de todo o nosso país. Cada dia que os nossos heróis resistem em Bakhmut, Vuhledar, Maryinka e outras cidades e comunidades no Donbass significa a redução da agressão russa por semanas“.

Zelenky apontou uma “destruição sem precedentes do potencial russo que está a ocorrer agora” no Donbass, acrescentando que são perdas que “o inimigo não poderá restaurar”.

Esse é exatamente o potencial de agressão russa que a liderança do estado terrorista esperava para destruir toda a nossa Ucrânia”, declarou.

Nesse sentido, é claro para o líder da Ucrânia que “o Kremlin está a tentar espremer todo o potencial de agressão possível”, o que atribui à pressa. “Eles sabem que o mundo é mais forte, mas leva tempo para acumular suas forças”.

Portanto, prosseguiu, “a velocidade é muito importante. Velocidade em tudo. Na tomada de decisão. Na implementação das decisões, na entrega [de meios militares], na formação. A velocidade salva vidas, a velocidade traz de volta a segurança”, defendeu.