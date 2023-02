Nicola Sturgeon surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua demissão, esta quarta-feira, do cargo de primeira-ministra da Escócia. Apesar de estar a enfrentar um período político difícil — com as críticas à lei da identidade de género e a proposta de referendo à independência chumbada pelo Supremo Tribunal — poucos esperavam a demissão da política que já tinha alcançado o recorde de longevidade no cargo de chefe do governo escocês.

Com a sua saída, surge de imediato a questão: quem lhe irá suceder? O panorama político está longe de estar clarificado, como ilustra uma sondagem da PanelbasePolitical, citada pelo The Telegraph: mais de dois terços dos eleitores escoceses não sabem quem deveria ocupar o cargo.

Os jornais britânicos tentam, contudo, elaborar listas sobre quem são os favoritos e há um consenso claro: os nomes que mais vezes aparecem repetidos são os de Kate Forbes, atual ministra das Finanças, e John Swinney, vice-primeiro-ministro. Mas há sempre a possibilidade de haver uma surpresa.

Apesar de ter apenas 32 anos e estar atualmente de licença de maternidade, Kate Forbes está, sem dúvida, na corrida. Isso mesmo avançaram ao The Times fontes próximas da ministra, dizendo que ela está “renovada e pronta para os desafios adiantes”. De acordo com o jornal, a própria Nicola Sturgeon terá admitido em privado que Forbes é a mais talentosa de todos os seus potenciais sucessores.

