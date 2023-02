Luis Sepúlveda “estava indelevelmente ligado à Póvoa de Varzim”. É assim que o vice-presidente desta autarquia do Porto, Luís Diamantino, avança à Rádio Observador que vai ser criado um espaço de memória dedicado ao autor chileno.

O espaço vai replicar, ao detalhe, o escritório de Sepúlveda: mesas, quadros e estantes. Mas não pode haver uma homenagem a um autor sem livros. A esposa de Luis Sepúlveda, a poeta Carmen Yáñez, decidiu doar todo o espólio literário do marido à cidade portuguesa. São 3.700 livros, “com obras traduzidas do autor em várias línguas e até primeiras edições”, explica Luís Diamantino, também responsável pela pasta da cultura.

Mas porquê fazer a doação à Póvoa de Varzim se o autor viveu em mais de cinco países, entre o Brasil, Alemanha ou Espanha? “Porque, entende a Carmen [Yáñez], Luís Sepúlveda, desde a primeira hora, esteve connosco no Correntes d’Escritas”, justifica Luís Diamantino, “era um amigo da Póvoa e a sua última aparição em público foi no Correntes d’Escritas e portanto a Póvoa receberá, de braços abertos, a memória de Luis Sepúlveda”, conclui.

Entre os livros do autor chileno que morreu, em abril de 2020, vítima de Covid-19, há edições dos que escreveu traduzidos em várias línguas. Vêm para Portugal, certamente, volumes de “História de uma Gaivota e do Gato Que a Ensinou a Voar”, “Patagónia Express” e “Um Velho que Lia Romances de Amor” — todos publicados em Portugal pela Porto Editora, que este mês lança dois livros inéditos do autor: “Mundo Sepúlveda” e “O Caçador Descuidado: Poesia Reunida (1967 – 2016)”, com a sua obra poética desconhecida. A sessão de lançamento é, precisamente, na 24ª edição do festival da Póvoa, a 17 de fevereiro, pelas 19h00, no Cine-Teatro Garrett.

“Não é difícil perceber que a biblioteca de Sepúlveda é riquíssima. Com certeza, até, por aquilo que Sepúlveda representa ao nível da literatura”, explica Luís Diamantino, que era amigo do escritor.

O protocolo que oficializa a doação da biblioteca vai ser assinado pela autarquia e por Carmen Yáñez às 11h da manhã desta quarta-feira, na abertura oficial do festival Literário Correntes d’Escritas. Os quase quatro mil livros estão ainda em Gijón, em Espanha, onde Sepúlveda residia

“Jamais esqueceremos o Luís”, garante o autarca, que explica como vai recriar “o ambiente de Luís Sepúlveda, o ambiente do seu local de trabalho”. Para isso, a autarquia vai adquirir tudo o que compunha o escritório — da mais pequena fotografia à mesa onde escrevia as histórias e os poemas lidos por milhões de pessoas. O responsável avança que a aquisição do mobiliário original constitui um investimento de cerca de 18 mil euros por parte da câmara, lembrando ainda que foi graças a Sepúlveda que foi criado o festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, como pode ouvir aqui no podcast Resposta Pronta.

Encarregado da curadoria do espaço de memória está um amigo de longa data de “Lucho”: Daniel Mordzinski, conhecido como “o fotógrafo dos escritores”, e que publica este mês “Mundo Sepúlveda”, um livro-homenagem com fotografias suas e textos de Sepúlveda que estavam dispersos. À entrada do espaço de memória, e de acordo com o autarca, vai estar a exposição que Mordzinski dedicou ao companheiro de viagens em 2022.

Luis Sepúlveda tem vários livros recomendados no Plano Nacional de Leitura. Agora, e em breve, os leitores vão poder visitar o espaço que replica o ambiente do gabinete onde escreveu tantas fábulas. “Sepúlveda está cá todos os anos. Vai continuar a estar na Póvoa”, remata o amigo Luís Diamantino.

