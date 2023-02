Uma equipa de cientistas norte-americanos diz ter criado uma pílula contracetiva masculina que reduziu temporariamente a fertilidade em ratinhos. O medicamento parece inibir a fertilidade em homens durante até duas horas, mas o efeito é diluído ao longo do tempo. Um dia depois, a capacidade concecional parece ficar totalmente recuperada.

Os resultados do estudo em ratinhos foram publicados esta quarta-feira na revista científica Nature. De acordo com os autores, que já estão a estudar receitas para o medicamento poder ser aplicado em humanos, a pílula podia ser utilizada “pouco antes do sexo, apenas quando necessário”. O princípio ativo é um inibidor do adenilil ciclase solúvel, uma enzima que está envolvida no crescimento e na diferenciação das células.

Inibindo a ação desta enzima, o desenvolvimento e a mobilidade dos espermatozoides ficaram temporariamente impedidos. A fertilidade dos homens ficaria congelada e as células sexuais perderiam viabilidade para fecundar os óvulos femininos. Tudo isto aparentemente sem condicionar o comportamento sexual do indivíduo — pelo menos tendo em conta o que aconteceu em laboratório com as cobaias.

De acordo com os resultados publicados na revista, a eficácia da pílula mantém-se em níveis próximos de 100% durante duas horas, baixa para 91% na terceira hora e, ao fim de 24 horas, a fertilidade regressa ao padrão normal do indivíduo. Pelo menos em ratinhos, se a pílula for tomada de modo contínuo ao longo de seis semanas, isso não parece ter um impacto negativo na saúde.

