Foi uma das contratações do verão. Sébastien Haller, avançado de 28 anos que tinha sido um dos melhores marcadores da Liga dos Campeões, deixou o Ajax e reforçou o Borussia Dortmund para suprir a saída de Haaland para o Manchester City. Menos de duas semanas depois, saiu de um treino a sentir-se mal. Nesse mesmo dia, foi diagnosticado com um tumor maligno nos testículos.

“Nesse primeiro dia nem percebi bem que era cancro. Só me disseram que era um tumor e eu não sou médico, não sabia exatamente o que significava. Perguntei ao médico se era cancro e ele disse que sim. Claro que percebi logo que era algo muito sério, que muita coisa poderia mudar. Mas o urologista ajudou-me a não ficar assustado, disse-me que podia recuperar bem. Levei todas as palavras dele como garantidas”, recordou agora o costa-marfinense à BBC, numa entrevista publicada no dia em que vai voltar à Liga dos Campeões, nos oitavos de final, contra o Chelsea.

