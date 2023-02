Morreu o jovem capitão da equipa tailandesa que foi salvo de gruta em 2018

As mensagens de condolências nas redes sociais multiplicaram-se, incluindo por parte dos amigos e colegas de equipa de Duangpetch que ficaram com eles presos na gruta. “Dorme bem, querido amigo. Os 13 de nós estaremos sempre juntos”, lamentou Prachak Sutham, um dos jovens. Outro, Titan Viboonrungruang, escreveu: “Irmão, disseste-me que iríamos alcançar os nossos sonhos no futebol… se o outro mundo for real, quero que joguemos futebol juntos de novo”.

Numa publicação no Twitter, o embaixador britânico na Tailândia, Mark Gooding, fez chegar as suas condolências “a todos os amigos e família”.

Amante do futebol, Dunagpetch sonhava representar a seleção nacional tailandesa. Na sua página de Instagram, onde anunciou a sua aventura no Reino Unido, tinha por hábito partilhar fotografias relacionadas com o desporto, normalmente acompanhadas da hashtag “football is my life” — em português, “o futebol é a minha vida”.