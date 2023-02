Os planos de emergência para o risco sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve, instrumentos de suporte às operações de proteção civil, vão juntar-se num único documento, revelou esta quarta-feira a secretária de Estado da Proteção Civil.

Terminada a revisão do Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil, cuja aprovação acontece no dia 23 na reunião da comissão nacional de proteção civil, o objetivo é olhar para o Plano Especial do Risco Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes e também para o Plano do Risco Sísmico Especial do Algarve”, disse Patrícia Gaspar, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.