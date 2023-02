O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) anunciou esta manhã, numa audição na Comissão de Saúde da Assembleia da República, que pretende estabelecer acordos com o setor privado para garantir que as mulheres que não têm resposta do serviço público de saúde para interromper as suas gravidezes possam recorrer àquela alternativa.

Aos deputados, Fernando Araújo deixou ainda garantias de que fará “os possíveis e os impossíveis” para que nenhuma maternidade pública tenha de encerrar. Em resposta às questões sobre se o fecho de serviços de urgência em ginecologia e obstetrícia estava em cima da mesa, Fernando Araújo disse: “Faremos tudo o que está ao nosso alcance para evitar o encerramento.”

Direção Executiva quer acordos com privados para garantir acesso ao aborto

O líder da Direção Executiva do SNS avançou na Comissão de Saúde que está a ser avaliada a possibilidade de criar acordos fora do Serviço Nacional de Saúde, com o setor privado, para garantir que as mulheres têm acesso à interrupção involuntária da gravidez, em segurança e em tempo útil, quando os hospitais públicos não têm capacidade para abordar todos os casos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.