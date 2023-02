Keir Starmer, presidente do Partido Trabalhista britânico, declarou esta quarta-feira, 15 de fevereiro, que Jeremy Corbyn não será candidato à liderança do partido nas próximas eleições gerais.

“Deixem-me ser muito claro em relação a isso: Jeremy Corbyn não será candidato na próxima eleição geral”, declarou numa conferência de imprensa, em Londres, a propósito da Comissão de Igualdade e Direitos Humanos, que encerrou o trabalho de combate ao antissemistismo dentro do partido. “Aquilo que eu disse sobre a mudança no partido era a sério e é por isso que Jeremy Corbyn não será candidato Trabalhista nas próximas eleições gerais”, reforçou, citado pelo jornal britânico The Telegraph.

Em 2020, um relatório da Comissão de Igualdade e Direitos Humanos britânica concluiu que o Partido Trabalhista britânico tinha sido responsável por “atos ilegais de assédio e discriminação” antissemitas, o que levou à suspensão e afastamento do então líder Jeremy Corbyn.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O relatório de 130 páginas, resultado de uma investigação que durou 16 meses, encontrou “falhas significativas na maneira como o Partido Trabalhista lidou com as queixas de antissemitismo nos últimos quatro anos”. Em causa estiveram processos internos contra militantes e dirigentes acusados de declarações discriminatórias contra judeus, que, segundo os críticos e vítimas, não foram concluídos, nem resultaram no castigo ou expulsão dos mesmos.

Três anos depois, Starmer garantiu que o partido está diferente: “Mudámos de um partido que olhava para dentro para um partido que encontra o olhar público. De um partido de dogma para um partido de patriotismo. De um partido de protesto para um partido de serviço público”.

O Partido Trabalhista, reforçou, “está irreconhecível desde 2019” e que “nunca mais perderá de vista o seu propósito moral”. Keir Starmer lembrou ainda que “o antissemitismo é um mal” e que “nenhum partido político que o cultive merece manter o poder”, considerando ainda que aqueles que minimizam o caso “são parte do problema” e que a sua postura não será tolerada.