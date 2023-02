Um casal de pastores evangélicos foi detido na terça-feira, no Brasil, suspeito de lavar dinheiro de um líder da fação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicou o Ministério Público Federal.

O casal detido na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, segundo as autoridades, fundou sete igrejas com a denominação Assembleia de Deus para as Nações para servir de “lavandaria” do PCC, num esquema que movimentou pelo menos 23 milhões de reais (4,13 milhões de euros) nos últimos anos.

“A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em algumas dessas igrejas”, indicou, em comunicado, o Ministério Público.

As autoridades suspeitam ainda que o dinheiro terá sido lavado através da compra de imóveis, fazendas e cabeças de gado.

O principal investigado na operação é Valdeci Alves dos Santos, “apontado pelo Ministério Público de São Paulo, em ação separada, como liderança do Primeiro Comando da Capital (…), fação criminosa que surgiu nos presídios paulistas e que tem atuação em todo o Brasil e em países vizinhos. Valdeci já estava preso na Penitenciária Federal de Brasília”, detalhou o Ministério Público.