A CGTP condenou esta quinta-feira os recentes acontecimentos que envolveram cidadãos migrantes em Portugal, como o caso do incêndio na Mouraria, em Lisboa, onde dois imigrantes morreram e 14 ficaram feridos, exigindo medidas urgentes que previnam e punam estas situações.

Em comunicado, a intersindical “exige a tomada urgente de medidas que previnam e punam devidamente situações como estas e que não passem pela penalização de cidadãos inocentes, inocuamente explorados, quando apenas pretendem uma vida melhor”.

Segundo a CGTP, Portugal recebe diariamente dezenas de cidadãos imigrantes em busca de melhores condições de vida e de trabalho e refere que o país “tem uma política de imigração razoável, em relação a outros países da Europa”.

Porém, a central sindical afirma: “Elogiar a nossa política de imigração não basta” e o que é necessário “é que seja efetivamente aplicada e que todas as entidades competentes envolvidas disponham dos meios necessários e adequados para controlar e reprimir todas as atividades paralelas, que prosperam em torno do fenómeno da imigração e vivem à custa da fragilidade dos imigrantes”.

Os últimos acontecimentos, nomeadamente o caso do incêndio na Mouraria, trouxeram a público as condições degradantes em que vivem muitos destes imigrantes, não só naquela zona de Lisboa em particular, mas em muitos outros pontos do país”, realça a CGTP.

A intersindical “condena veementemente todos os que se aproveitam da situação de vulnerabilidade dos cidadãos imigrantes, que chegam frequentemente ao nosso país, de modo irregular, trazidos ao engano por máfias e outros traficantes sem escrúpulos, com promessas de trabalho e de condições de vida que não encontram à sua chegada”, pode ler-se no comunicado.

Condenamos quem os escraviza, oferecendo-lhes uma “mão cheia de nada”, em troca de horas e horas de trabalho, sem qualquer contrato ou proteção”, acrescenta.

A CGTP reprova ainda “quem pretende lucrar ilegitimamente” à custa dos migrantes, “alugando ilegalmente camas para dormir em locais superlotados, situados em pequenos apartamentos e até em lojas, sem quaisquer condições de habitabilidade, segurança e higiene”.

Também o Governo é alvo de críticas pela CGTP “por permitir que estas situações, de conhecimento geral, aconteçam à vista de todos, sem que nada seja feito para lhes pôr termo e proteger os direitos dos cidadãos imigrantes”.

O caso da Mouraria foi exemplo disso. Morreram duas pessoas, entre elas uma criança de 14 anos, e poderiam ter morrido muitas mais… e aparentemente nada foi feito, não houve consequências”, refere a central sindical.

A CGTP defende que Portugal “necessita muito da mão de obra imigrante”, sublinhando que “há que valorizá-la”.

Na noite de 04 de fevereiro, um incêndio que deflagrou num prédio na Rua do Terreirinho, no bairro da Mouraria, provocou a morte a um homem de 30 anos e a um jovem de 14, ambos de nacionalidade indiana, e 14 feridos.

Segundo a Proteção Civil de Lisboa, o incêndio afetou 25 pessoas, 24 residentes e um não residente, deixando 22 desalojados.