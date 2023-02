Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Há um ano a viagem era mais calma. Num jipe blindado, a Presidente da Câmara de Kherson percorria a estrada perto do rio que separa as duas margens do Dnipro, contemplando a paisagem do outro lado da janela à prova de bala. Foi então que um míssil, vindo do lado direito do rio, explodiu, uns escassos 200 metros à sua frente. Uma segunda explosão, ainda mais próxima, esbarrou contra uma residência à beira da estrada, a vibração da destruição abanando o veículo. Halyna Luhova voltava a escapar, por pouco, do fogo russo.

