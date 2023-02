“Ice Merchants”, a curta-metragem animada do português João Gonzalez premiada na Semana da Crítica do Festival de Cannes, e o primeiro filme nacional a ser nomeado para um Óscar, é um desafio a quem sofra de vertigens. As duas longilíneas personagens, pai e filho, vivem numa casa precariamente presa por cabos na parede vertical de uma montanha; o filme abre com a criança a andar calmamente de baloiço sobre o abismo; e todos os dias, pai e filho saltam de pára-quedas no vazio, levando com eles o gelo que apanharam na montanha e vão vender numa aldeia do vale, lá muito em baixo. Pura rotina, para ambos.

[Veja o “trailer” de “Ice Merchants”:]

Neste filme de uma animação estilizada, cuidada e de cores suaves, feita por processos tradicionais, onde não se diz uma palavra e tudo é comunicado pelo som ambiente, pela música (também composta pelo realizador) e pela imagem, e que comunga do conto onírico e da fantasia com um toque de absurdo, há uma ausência que pesa. A da mãe, subtilmente sugerida por uma caneca de chá que nem pai nem filho usam. Mãe essa que, no entanto, não deixará de se manifestar, no clímax de “Ice Marchants”, quando o filme parece ir mergulhar na tragédia mas acaba por aterrar poetica – e surrealmente.

Caso muito raro – talvez mesmo único – na história da exibição cinematográfica no nosso país, “Ice Merchants”, que tem 14 minutos de duração, vai estrear-se nos cinemas individualmente, sem ser como complemento de uma longa-metragem, como sucede habitualmente às curtas-metragens, sejam ou não de animação. Que fique bem claro que não será nenhuma admiração se João Gonzalez trouxer a estatueta de Melhor Curta-Metragem Animada para Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Leia também: