O presidente da IL, Rui Rocha, considerou esta quinta-feira que o pacote para a habitação conhecido vai determinar a “morte do arrendamento local” e é uma “agressão insustentável à propriedade privada“, acusando o Governo de ter reagido “em desespero”.

Numa primeira reação ao pacote de medidas que o Governo apresentou esta quinta-feira para a habitação, Rui Rocha foi muito crítico das opções tomadas, considerando que esta foi a “reação de um Governo em desespero” e que a responsabilidade política do setor ter chegado a esta situação é totalmente de António Costa e do seu executivo.

Para o presidente liberal, vai ser feita uma “intervenção brutal no mercado habitacional, que vai ter consequências nefastas“, alertando que vai ser alterada a fisionomia das cidades com o “ataque brutal, a morte do arrendamento local”.

Rui Rocha condenou a “agressão insustentável à propriedade privada”, considerando que o Governo disparou “em todas as direções, em desespero”.