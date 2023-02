O líder do PS/Madeira criticou esta quinta-feira o presidente do Governo Regional por responsabilizar os jovens pelo falhanço da sua governação e considerar que alguns dos mais qualificados estão no desemprego por opção.

Em que mundo é que vive Miguel Albuquerque [presidente do Governo Regional]”, questionou Sérgio Gonçalves, em conferência de imprensa.

Na quarta-feira, na abertura do IX Fórum da Empregabilidade, o chefe do executivo madeirense (PSD/CDS-PP), disse que existe uma oferta de emprego “muito boa” na região autónoma para jovens com formação superior, considerando que o desemprego a esse nível só ocorre “por opção”.

Se estão desempregados é por opção, ou porque estão a fazer uma reciclagem nos conhecimentos, ou estão eventualmente a fazer outra coisa”, sustentou.

Na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, junto à Universidade da Madeira, no Funchal, Sérgio Gonçalves referiu que a governação PSD/CDS-PP resultou em cerca de “9.000 jovens entre os 16 e os 34 anos que não trabalham nem estudam e que, nos últimos 10 anos, cerca de 17 mil pessoas — muitas delas jovens qualificados — tiveram de abandonar a região por falta de oportunidades”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Será que é culpa dos jovens o facto de não conseguirem comprar ou arrendar uma habitação, de terem os rendimentos mais baixos do país ou de terem de emigrar”, perguntou o também deputado socialista na Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente do PS/Madeira argumentou ainda que os jovens fazem uma aposta na qualificação com o objetivo de assegurarem um futuro melhor, considerando que “não é seguramente com acusações destas do presidente do Governo aos jovens madeirenses que se irão resolver os problemas e se irão esconder os falhanços da sua governação”.

Segundo Sérgio Gonçalves, são necessárias políticas que promovam mais rendimento, o que passa pela diversificação da base económica da região.

Ouvimos falar muito do mar e da tecnologia, mas, verdadeiramente, pouco existe além de conferências e de palestras relativamente a esse tema”, apontou, recordando que Miguel Albuquerque lidera o executivo desde 2015, “mas não alterou o modelo de desenvolvimento”.

O líder do PS/Madeira insistiu ainda na importância da redução do IRS (Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) e do IVA (Imposto Sobre o Valor Acrescentado), salientando que “a devolução de rendimentos às famílias impacta também os jovens no seu primeiro emprego e aqueles que querem constituir família e comprar casa”.

Para o PS/Madeira, esta é “uma medida fundamental” que o “Governo Regional, por opção, continua a não implementar”.