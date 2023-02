O PSD acusou esta quinta-feira o Governo de ter desrespeitado a concertação social ao ter aprovado nova legislação laboral sem diálogo tripartido, com PS, PCP e BE a acusarem os sociais-democratas de só defenderem os patrões.

Numa declaração política no parlamento, o deputado do PSD e secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas (que realizou um Congresso no passado fim de semana), Pedro Roque, acusou o Governo do PS de ter “um problema com a concertação social“.

Primeiro foi a geringonça a justificar o desprezo, depois ensaiou-se uma aproximação e obteve-se em outubro um acordo estratégico na concertação que saudámos”, sublinhou.

No entanto, prosseguiu, “quando tudo indicava que o Governo tinha regressado ao diálogo tripartido, a Agenda do Trabalho Digno provoca ondas de choque nos parceiros empresariais, que se sentem respeitados no acordo que assinaram, e ameaçam com a sua revisão”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O PSD reitera o compromisso com a concertação, só o equilíbrio entre os vários interesses em jogo produzem legislação laboral equilibrada”, defendeu.

Pelo PS, a deputada Cristina Mendes da Silva questionou Pedro Roque se os TSD tinham mudado de nome para ESD (Empresários Sociais-Democratas, alegando que não viu quaisquer preocupações com os trabalhadores.

Na mesma linha, também o deputado do PCP Alfredo Maia e a deputada do BE Isabel Pires questionaram qual a posição do PSD sobre aumento de salários e acusaram o partido de repetir “a cassete que lhe foi dada para defender o patronato”.

Pela IL, o deputado Bernardo Blanco considerou que, atualmente, “o Estado desincentiva o trabalho e diz aos portugueses que o esforço não compensa”, enquanto Diogo Pacheco Amorim, pelo Chega, acusou o PS de “destruir o tecido social das pequenas e pequeníssimas empresas” e “menorizar o mercado de trabalho“.

Na resposta, Pedro Roque reiterou que o PSD defende o aumento de salários por via da negociação coletiva e lamentou que o Estado só seja eficaz num departamento: a máquina fiscal.