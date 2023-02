“Holy Spider”

Ali Abbasi, realizador iraniano radicado na Dinamarca, baseou-se em factos reais para rodar, na Jordânia, “Holy Spider”, sobre uma jornalista de Teerão, Rashimi (a excelente Zar Amir-Ebrahimi, Melhor Actriz no Festival de Cannes), que investiga um assassino em série que estrangula prostitutas na cidade santa de Mashad. Este, depois de ser preso, é considerado por muita gente, de familiares e concidadãos até elementos das autoridades locais, como um herói, ao matar as mulheres pecaminosas que conspurcavam um lugar de peregrinação. Em “Holy Spider”, o elemento policial da história serve a Abbasi para denunciar e deplorar a desumanidade, a mentalidade retrógrada e a misoginia de grande parte da sociedade iraniana, embora a indignação e o zelo do realizador o levem por vezes a ser demasiadamente demonstrativo (lei aqui uma entrevista com o realizador).

“Para Leslie”

Nomeada ao Óscar de Melhor Atriz, Andrea Riseborough interpreta, nesta fita “indie” realizada por Michael Morris, a Leslie do título, uma texana mãe solteira que ganhou 100 mil dólares na lotaria, estoirou o dinheiro todo, começou a beber demais, alienou os amigos e até mesmo o filho que lhe deu uma segunda oportunidade, e regressa em desgraça à vila onde nasceu. Ninguém lhe estende uma mão, tirando o tímido e compreensivo dono do motel local. Riseborough merece melhor do que este estereótipo ambulante e titubeante da alcoólica crónica que bateu no fundo do poço da desgraça “white trash” por sua inteira culpa, não tem onde cair morta e anda à procura de redenção. “Para Leslie” é como uma má canção “country & western”, só que dura quase duas horas em vez de três minutos (leia aqui a crítica ao filme).

“EO”

O novo filme de Jerzy Skolimowski, vencedor dos Prémios do Júri e da Banda Sonora em Cannes, e candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional, é, segundo o realizador, uma homenagem a “Peregrinação Exemplar”, de Robert Bresson. e uma manifestação de amor aos animais e à natureza por parte do cineasta e da sua parceira de escrita de argumento, Ewa Piaskowska. A fita centra-se no burrinho EO, que vive num circo em que participa num número com uma artista que o adora e o mima, embora o director já não seja tão simpático. Após uma manifestação de ativistas dos direitos dos animais, EO é apreendido, levado para longe do circo e posto numa fazenda, acabando por se lançar numa jornada pela Polónia que o conduzirá até Itália (leia a crítica aqui).

