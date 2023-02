Zelensky: Ucrânia tem de assegurar caminho para a vitória na primavera. "Tentativas da Rússia em retomar a ofensiva devem ser frustradas"

O líder ucraniano sublinhou a importância de frustrar as tentativas de ofensiva russas e apostar no treino das forças de defesa, no fornecimento de armas e na iniciativa estratégica.