A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) disse esta sexta-feira estar a analisar a eventual inconstitucionalidade de algumas medidas do programa Mais Habitação, aprovado na quinta-feira pelo Governo, não colocando de parte a hipótese de ir para a rua em protesto.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Trigo, vice-presidente da ALEP, adiantou que a associação teve esta sexta-feira acesso ao “documento mais detalhado das medidas” apresentadas na quinta-feira e que os advogados do organismo foram contactados “no sentido de fazerem uma avaliação”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Da forma como vemos que tudo foi preparado, na nossa ótica, um bocado em cima do joelho e irresponsável, suscita-nos dúvidas que existam ali inconstitucionalidades”, disse Nuno Trigo.

O responsável sublinhou também que a ALEP “não estava à espera de nada” daquilo que foi apresentado, considerando que já têm existido, ao longo dos últimos anos, “uma série de medidas e instrumentos para mitigar a pressão entre alojamento local e habitação”.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro apresentou um pacote de medidas para responder à crise da habitação em Portugal, inseridas no programa Mais Habitação, com cinco eixos de atuação: aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.

Segundo o primeiro-ministro, as emissões de novas licenças de alojamento local “serão proibidas”, com exceção dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país, onde poderão dinamizar a economia local, e as atuais licenças “serão sujeitas a reavaliação em 2030” e, depois dessa data, periodicamente, de cinco em cinco anos.

O programa Mais Habitação foi aprovado em Conselho de Ministros e ficará em discussão pública durante um mês. As propostas voltarão a Conselho de Ministros para aprovação final, em 16 de março, e depois algumas medidas ainda terão de passar pela Assembleia da República.