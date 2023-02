O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, disse esta quinta-feira que não teme, nem deixa de temer que o relatório sobre abusos sexuais na Igreja Católica possa manchar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Não temo, nem deixo de temer, nem é isso que me preocupa. Preocupa-me é que as coisas sejam tratadas como devem ser tratadas e que, realmente, nos empenhemos por erradicar este problema, não só na Igreja, mas neste país e no mundo, onde realmente é preciso e faz falta”, afirmou José Ornelas.