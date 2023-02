A Ferrari tem por hábito oferecer um hiperdesportivo em todas as décadas. Depois de máquinas infernais como o F40, F50 Enzo e LaFerrari, a marca do Cavallino Rampante prepara um digno sucessor, cuja denominação se desconhece. Mas sabe-se que será electrificado, possui uma asa traseira imensa, tudo indicando que será activa, para optimizar o comportamento, em aceleração e nas travagens.

Com entradas de ar generosas nos pára-choques dianteiro, enormes admissões de ar na traseira e a já referida asa, o novo hiperdesportivo está em linha com o que se pode esperar do melhor que a Ferrari consegue fazer. Na traseira é possível ver as saídas de escape montadas em posição alta, deixando mais espaço para o difusor posterior.

As entradas de ar na traseira, para alimentar o motor e arrefecer os radiadores, dá a ideia que estaremos perante um motor instalado em posição central traseira, certamente alimentado por dois turbocompressores.

De acordo com documentos internos, que vazaram para a Internet, o mundo Ferrari espera o novo hiperdesportivo no final de 2024, de que serão produzidos no máximo 599 exemplares. O novo modelo será completado dois anos depois com uma versão XX, exclusiva para uso em pista. Posteriormente, surgirá uma versão roadster, com capota amovível.

Este novo hiperdesportivo faz parte do conjunto de 15 modelos que a marca está a pensar lançar no mercado até 2026, que surgirá após o Purosangue, o primeiro SUV e modelo familiar da marca italiana. O canal de YouTube Varryx, que apanhou o futuro modelo a circular na via pública, apesar de integralmente camuflado, permite perceber como será o próximo hipercarro da Ferrari.