O Governo vai avançar com uma megaoperação para regularizar os processos de imigrantes, avança o Expresso na edição desta semana. A ideia será a de passar uma pasta limpa à Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), que vai ter em mãos este tema após a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Uma das medidas passa pela criação de centros temporários para regularizar os milhares de casos de imigrantes que aguardam por atendimento do SEF. Segundo o jornal, o Executivo vai recorrer a espaços que já foram usados para atribuição de autorização de residência aos britânicos após o Brexit, mas também locais usados para responder à pandemia, como centros de vacinação. Alguns funcionários do SEF já terão inclusive visitado o centro de vacinação em Telheiras, na capital, para avaliarem se o espaço pode ser usado para estes fins.

O SEF terá entre 290 a 300 mil processos pendentes, mas estima-se que metade possa já não ter efeito, uma vez que as pessoas já não se encontram no país. O Expresso refere que haverá diferentes etapas neste processo. Uma delas será dirigida aos imigrantes que tenham nacionalidade de um dos países da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste): deverá ser feito um pedido online e depois terão um ano para se dirigirem ao SEF para recolha de dados biométricos.

Já outra das fases está ligada aos imigrantes de países como Índia, Paquistão ou Bangladesh, que deverão ser notificados para comparecer nos centros para recolha de dados biométricos e regularização da situação. O Expresso escreve que estes imigrantes devem representar a maioria dos processos à espera de regularização.