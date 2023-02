A receção da cidade de Hamilton a Portugal dificilmente poderia ser melhor, com as tradicionais saudações de boas vindas da Nova Zelândia a deixarem impressionadas jogadoras, técnicos e demais elementos do staff no primeiro contacto com o local que poderá ficar na história do futebol feminino nacional. O tempo, esse, não esteve tão cooperante, com a passagem do ciclone Gabrielle a obrigar ao cancelamento dos primeiros treinos no Centro de Gower Park devido às chuvas e ventos fortes que foram também mexendo com todo o tráfego aéreo quando faltavam ainda chegar algumas atletas. Depois, tudo normalizou. E foi dentro dessa normalidade que o conjunto de Francisco Neto teve pela frente o último teste antes da decisão.

“Dentro do que nos foi permitido, e no espaço que tínhamos, procurámos estimular fisiologicamente as jogadoras mesmo sem trabalho de campo. Além disso, fizemos muito trabalho de vídeo e análise dos adversários. Quarta-feira voltámos a treinar em campo e focámo-nos na estratégia para o jogo com a Nova Zelândia, hoje [quinta-feira] o treino será mais curto mas também importante para preparar as jogadoras para o que aí vem”, tinha comentado o selecionador nacional, antes de abordar também os principais pontos de interesse no particular com a Nova Zelândia que se realizaria na manhã desta sexta-feira.

Uma forma diferente de dizer bem-vindos! ???? Obrigado, Hamilton, por acolher a nossa equipa! ???????????????????? #VesteABandeira pic.twitter.com/GAXQZFOHVX — Portugal (@selecaoportugal) February 16, 2023

“Já temos todas as jogadoras connosco, algumas ainda em processo de adaptação por terem chegado mais tarde. Sabíamos que isso ia acontecer e estamos preparados. Agora queremos aproveitar o jogo com a Nova Zelândia para ter boas sensações e, ao mesmo tempo, corrigir detalhes na equipa e nas jogadoras. Queremos prepará-las e estimulá-las para aquilo que será o grande jogo do dia 22, que é o mais importante para nós”, destacara na antecâmara do encontro realizado com condições meteorológicas bem diferentes.

No final dos 90 minutos, melhor seria quase impossível: Portugal goleou por 5-0 aquela que será uma das anfitriãs da próxima fase final do Campeonato do Mundo e que garantiu a qualificação para as últimas quatro edições da prova em 2007, 2011, 2015 e 2019 (ficou sempre na fase de grupos). Jéssica Silva fez o primeiro golo na sequência de um cruzamento de Lúcia Alves (17′), tendo depois sofrido o penálti que deu a Dolores Silva a oportunidade de aumentar para 2-0 ainda antes do intervalo. No segundo tempo, Ana Capeta bisou (63′ e 69′) e Tatiana Pinto, uma das últimas jogadoras a chegar a Hamilton, fechou as contas (80′).

Nova Zelândia 0-5 Portugal ????⚽ Vê os golos da Seleção Feminina no último teste antes do ???????????????? ????????????????????????????????! #Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/W6nGw80ZTH — Canal 11 (@Canal_11Oficial) February 17, 2023

Portugal vai agora continuar a preparação para o encontro do playoff intercontinental de apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, que se realiza na próxima quarta-feira (6h30) contra o vencedor do encontro deste sábado entre Tailândia e Camarões. De recordar que a Seleção procura a qualificação para o primeiro Mundial da história, depois de ter participado pela primeira vez nos últimos dois Europeus.