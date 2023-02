Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Ucrânia foi apenas o começo, mas a Rússia não vai parar nas suas fronteiras. Esta foi a tese defendida pelo Presidente Volodymyr Zelensky durante uma intervenção na Conferência de Segurança de Munique, neste que é o 359.º dia de guerra. “É óbvio que a Ucrânia não vai ser a última paragem. Ele [Putin] vai continuar o seu movimento … incluindo todos os estados que, a certo ponto, foram parte do bloco soviético”, afirmou.

No mesmo dia o Presidente russo, Vladimir Putin, esteve reunido com o homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko. Durante o encontro o líder russo disse concordar com as declarações do aliado, que na quinta-feira acusou Volodymyr Zelensky de estar a destruir a Europa”.

O que aconteceu durante a tarde?

A Rússia descreveu como uma provocação o pedido dos Estados Unidos aos cidadãos norte-americanos para abandonarem imediatamente o território russo devido às consequências da invasão da Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo bielorusso, Aleksandr Lukashenko estiveram reunidos em Moscovo. Citado pela agência Belta, Putin disse concordar com as declarações da véspera do aliado, que acusou Volodymyr Zelensky de estar a destruir a Europa”.

O parlamento da Finlândia vai votar, a 28 de fevereiro, a legislação necessária para que o país possa, eventualmente, vir a tornar-se membro da NATO, de acordo com a Reuters, que atribui a informação à presidente da comissão de negócios estrangeiros do parlamento finlandês.

O que aconteceu durante a manhã?

O Instituto para o Estudo da Guerra não acredita que as tropas de Moscovo consigam capturar Bakhmut até 24 de fevereiro, dia em que a guerra completa um ano. Esse será, segundo vários especialistas, um dos objetivos da Rússia.

A Rússia poderá estar a preparar um ataque em massa à Ucrânia para marcar um ano do início da invasão, alertou Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky.

O tenente-general Andrey Mordvichev tornou-se comandante do Distrito Militar Central na Rússia, noticiou a agência RBC, citada pela Sky News. Mordvichev foi o responsável por liderar as tropas russas pelo controlo da cidade de Mariupol, que culminou com o cerco ao complexo de Azovstal.

O ministério da Defesa do Reino Unido apontou no mais recente relatório que entre 40.000 e 60.000 militares russos terão morrido na guerra na Ucrânia e que as baixas “aumentaram significativamente desde setembro de 2022”, quando a mobilização parcial foi decretada.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 February 2023 Find out more about the UK government's response: https://t.co/79EeudgP5j ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/XHzsXcaPNB — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 17, 2023