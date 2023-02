Três sobreviventes, incluindo um adolescente de 14 anos, foram resgatados dos escombros em Antáquia, no sul da Turquia, mais de 260 horas após os sismos que devastaram a região, informaram esta sexta-feira autoridades turcas e a imprensa.

Mustafá, de 33 anos, e Mehmet, 26, foram salvos “261 horas” após os sismos, anunciou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, na rede social Twitter.

O canal de televisão CNN Türk apresentou os sobreviventes como Mustafá Avci e Mehmet Ali Sakiroglu.

TURKIYE-QUAKE: 34-year-old man, Mustafa Avci, contacts his relative after spending 261 hours under rubble to find out his entire family was safe and waiting for him to return.#Turkiye #earthquake #Turkey #quakevictims pic.twitter.com/X7EeWpCbTu

