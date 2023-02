O jornal espanhol El País dedica o editorial deste domingo ao relatório da comissão independente sobre os abusos sexuais em Portugal e chama-lhe “A coragem da Igreja portuguesa”.

O editorial do jornal dirigido por Pepa Bueno começa por referir que 43% das vítimas “nunca tinha relatado a sua experiência” antes de o fazer perante a comissão independente e notou que esta é uma prova de que as investigações deste género servem para “trazer à luz do dia o que aconteceu nas sombras da Igreja”. Ainda que os dados, apontou, sejam a “ponta do iceberg de um fenómeno estrutural que destruiu as numerosas vidas nas últimas décadas”.

Além de frisar que o trabalho dos especialistas “não foi tarefa fácil”, nomeadamente porque “não contou com o apoio incondicional dos 21 bispos portugueses” e porque um “recusou” a entrevista, o El País recorda ainda que “o acesso aos arquivos diocesanos confidenciais esteve bloqueado e obrigou à intervenção da Santa Sé”. “Foi um caminho cheio de obstáculos, mas corrigiu-se”, lê-se. O editorial enaltece o “empenho pessoal” de José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa que foi “decisivo” para criar a comissão e permitir que trabalhasse em “plena liberdade”.

Aos olhos da direção editorial do El País, o apoio de Ornelas e de outros cargos da hierarquia católica confirmou a “vontade de admitir os factos e a sua gravidade”.

“É uma instituição milenar onde se cultivou a cumplicidade e o silêncio, há que aplaudir quem rompeu com essa cultura prejudicial do abuso de poder”, reforça, sublinhando que é “meritória a coragem da Conferência Episcopal Portuguesa para impulsionar a investigação e assumir os seus resultados com clareza e transparência”.

Por fim, o El País frisa que é hora de perceber quais as decisões que serão tomadas para compensar as vítimas e afastar os abusadores. E deixa um recado para a Igreja espanhola: “O caminho que fizeram até aqui é um exemplo de transparência que deveria inspirar os bispos espanhóis, que são os mais opacos e relutantes a conhecer a verdade entre os países de tradição católica.”