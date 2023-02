André Ventura visitou este sábado a zona da Mouraria, onde deflagrou o incêndio num apartamento em que viviam 22 pessoas, e voltou a desafiar o PSD para que os dois partidos gerem “um consenso sobre imigração”. O líder do Chega alertou para os “riscos do extremismo islâmico” e de imigrantes de países como o Paquistão e o Afeganistão, e disse ainda que “os imigrantes ilegais não são bem-vindos”.

“É um desafio que lanço à direita, estou a excluir a Iniciativa Liberal porque não é de direita. O PSD e o Chega têm de gerar um consenso sobre imigração”, sublinhou, esclarecendo que esse acordo tem de se basear em vários pilares: “Somos um país de portas abertas, que deve acolher bem, precisamos de imigração, [o país] deve identificar o que precisa, como fazem outros países, nomeadamente em termos de quotas, e identificar bem os riscos de segurança que alguma imigração pode trazer.”

Aos olhos do líder do Chega a direita tem ainda de sublinhar uma “divergência com a esquerda” e afastar-se da ideia de um “país de completas portas abertas”. Para isso, esclareceu, precisa de imigrantes, “mas não de uma imigração em que a nacionalidade é completamente vendida e a porta completamente aberta”. É preciso aquilo a que chamou de “clarificação à direita” e para conseguir esse acordo voltou a estender o tapete a Luís Montenegro.

A “presença do extremismo islâmico” que Ventura disse ser “muito forte noutros países” é também vista pelo Chega como um “perigo” para Portugal. E referiu mais: “Não é igual uma pessoa que vem de Angola ou do Paquistão; da Suíça ou do Afeganistão”, realçando que os imigrantes vindos do Paquistão ou do Afeganistão representam “riscos superiores” para a segurança nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Atirou as culpas ao Governo e à Câmara Municipal de Lisboa pelo “mau planeamento na entrada”, mas também disse que “as pessoas já cá estão, têm de ser tratadas com dignidade e tem de haver investimento público nesta matéria”.

Ainda sobre o local onde se encontrava, a Mouraria, foi questionado sobre se os emigrantes que ali vivem deviam estar em Portugal. Começou por dizer que não conhece “todas as situações destas pessoas”, mas disse que há “risco” de alguns estarem em situações irregulares: “Uns terão vindo por bem e para trabalhar, outros são ilegais e os que forem ilegais não são bem-vindos.”