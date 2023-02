As alterações climáticas e a consequente falta de neve estão a provocar problemas na prática do esqui e alguns dos melhores atletas juntaram-se para escrever uma carta à Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) com exigências para que algo sejam feito.

A diminuição ou até inexistência de neve em várias estâncias de esqui já levou ao cancelamento de eventos desportivos, até torneios, e acaba também por afastar os turistas que optavam por estes locais para praticar a modalidade.

De acordo com o The Guardian, Na carta enviada à federação é pedida uma atenção especial para uma estratégia de sustentabilidade na qual seja tido em conta um circuito “geograficamente razoável” e que contribua para reduzir as emissões de carbono. Durante a última época o circuito masculino obrigou a viagens que representam viajar da Europa para a América do Norte e voltar duas vezes.

Nas propostas está ainda a possibilidade de mudar as datas da temporada e sugerem que o arranque deixe de ser no fim de outubro e passe para o fim de novembro, o que levaria a que acabasse apenas no mês de abril.

“As estações mudaram e, pelo interesse de todos nós, precisamos de nos adaptar a essas novas circunstâncias”, alertam.

Em declarações à Associated Press, o esquiador Aleksander Aamodt Kilde afirmou que o “mundo está a mudar”, que todos se apercebem dos “impactos” disso para o esqui. “Quero que as gerações futuras experimentem o inverno e possam fazer o que eu faço”, sublinhou.