A Presidente das Honduras, Xiomara Castro, recebeu na sexta-feira Lindsey Zuluaga, assessora da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para discutir o crescimento económico naquele país da América Central, de acordo com fonte diplomática.

“Conversámos sobre o que é necessário para promover um crescimento económico inclusivo e sustentável”, indicou a embaixadora dos Estados Unidos nas Honduras, Laura Dogu, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

A diplomata realçou que a Presidente hondurenha discutiu como a iniciativa Central America Forward (América Central para a Frente), promovida por Kamala Harris, “facilitará o investimento privado dos Estados Unidos na economia hondurenha”.

Lindsey Zuluaga, assessora para a Economia Internacional e o Desenvolvimento da vice-presidente dos EUA, passou na quinta-feira por San Pedro Sula, no norte de Honduras, onde se reuniu com empresários, e esteve na sexta-feira em Tegucigalpa, para um encontro com a líder do país, representantes do Conselho de Empresas Privadas das Honduras (Cohep) e do Banco Centro-Americano de Integração Económica (CABEI).

A Casa Presidencial de Tegucigalpa disse, em comunicado, que Zuluaga deixou a Xiomara Castro um “convite especial do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para participar na cimeira virtual da democracia dos presidentes, que se realiza no próximo mês”.

A nota detalhou ainda a segunda fase do programa que Kamala Harris está a promover nos países do triângulo norte da América Central (El Salvador, Guatemala e Honduras), “que representa um acréscimo de 956 milhões de dólares [891 milhões de euros] dos 3,2 mil milhões [2,98 mil milhões de euros] anunciados em 2021” por Washington.

As prioridades dos projetos de investimento centram-se na geração de energias renováveis limpas e infraestruturas, acrescentou o comunicado.

Castro expressou o interesse em desenvolver uma série de projetos de grande dimensão, nomeadamente três centrais hidroelétricas e um corredor turístico da cidade de El Progreso até à cidade portuária de Trujillo, no norte do país.