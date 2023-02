Depois de anos a sofrer de uma doença visual degenerativa, é agora “completamente impossível” para Judi Dench, atriz premiada e com uma carreira de seis décadas, decorar falas. Mesmo assim, aos 88 anos a atriz não desarma — e fez a revelação precisamente enquanto promovia o seu novo filme, “Allelujah”.

Foi no talk show do irlandês Graham Norton que Judi Dench falou das dificuldades crescentes que enfrenta graças à degeneração muscular de que sofre. “Tornou-se impossível, completamente impossível, decorar falas. Não consigo ver, não consigo ler”, revelou.

Mesmo que lhe ensinem as falas, há um problema acrescido: a atriz diz ter “memória fotográfica” e precisar de saber exatamente onde é que cada frase está. “Tenho de encontrar uma máquina que me ensine as falas mas também me diga: isto está no topo da página 17”, gracejou. “Antes costumava ser muito fácil para mim decorar falas”.

Dench, vencedora de um Óscar e nomeada para outros sete, revelou em 2012 que sofria da doença que atingira a sua mãe também. Na altura fez tratamentos para as dificuldades visuais de que já começava a sofrer, mas com o passar dos anos foram-se acumulando as complicações, que começaram a tornar mais difícil que decorasse falas e passaram a impedi-la de viajar sozinha.

No ano passado, tinha também revelado numa entrevista que no dia a dia tinha dificuldades a fazer coisas tão simples como jantar, e que precisava da ajuda do marido, David Mills, para o fazer. “Fui a um jantar há algumas semanas, um jantar bem grande. Estava tão escuro que eu disse ao meu marido David, que estava ao meu lado, ‘eu tenho algo no meu prato?’ Ele disse sim. Eu disse: ‘É preciso cortar?’ E ele disse, ‘Sim.’ E eu disse, ‘Podes cortar?’ Ele cortou e entregou-me o garfo, e foi assim que eu comi”, contou na altura.

Em 2021, Judi Dench falou sobre o assunto num encontro promovido pela Vision Foundation, uma organização de beneficiência, e contou que estava a pedir ajuda a amigos para aprender as suas falas. “Tive de encontrar outra forma de aprender as falas, que passa por ter grandes amigos a repetir-mas uma vez após outra. Tenho de aprender através da repetição, e esperar que as pessoas não notem demasiado se todas as falas estiverem estragadas”, gracejou na altura. A situação continua a complicar-se, mas a atriz continua a procurar soluções para se manter em cena.