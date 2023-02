O ciclista dinamarquês Magnus Cort (EF Education-EasyPost) defende este sábado a liderança na 49.ª Volta ao Algarve na subida ao Malhão (Loulé), ponto final da quarta etapa da prova, que arranca em Albufeira.

Cort, que ‘bisou’ em vitórias em etapas na sexta-feira, em Tavira, parte para os 177,9 quilómetros entre Albufeira e o ponto mais alto de Loulé com 18 segundos de vantagem sobre o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), segundo, com o belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) na terceira posição, a 20.

Entre os participantes da 49.ª edição, há três homens que sabem o que é erguer os braços no alto do Malhão: o colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), que venceu no ano passado, o francês Élie Gesbert (Arkéa-Samsic) e o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), respetivamente vencedores em 2021 e 2018.

O pelotão vai partir de Albufeira às 11:20 e enfrenta a primeira contagem de montanha do dia, uma terceira categoria em Picota, logo ao quilómetro 47,1.

Antes de o Malhão aparecer duplamente no trajeto dos ciclistas, estes terão ainda de superar outras duas contagens de terceira categoria, a primeira em Vermelhos (111,1), e a segunda em Alte (140,4), antecedidas da meta volante de São Brás de Alportel.

O melhor está, no entanto, reservado para o final, com a primeira escalada ao ponto mais alto de Loulé a acontecer a partir do quilómetro 151,2. Aí, o pelotão enfrentará pela primeira vez os 2,6 quilómetros com inclinação média de 9,2% da subida mais conhecida da ‘Algarvia’, antes de percorrer um circuito final, que desemboca na meta, onde a chegada dos primeiros corredores está prevista para as 15:56.