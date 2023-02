José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, garantiu que Portugal está disponível para enviar mais uma equipa de socorro para a Turquia caso seja essa a intenção do mecanismo europeu da Proteção Civil. Os 52 operacionais e seis cães que salvaram uma criança de dez anos e um animal dos escombros regressaram a Portugal este sábado e serão recebidos pelo Presidente da República no próximo dia 22 de fevereiro.

Numa cerimónia de homenagem aos elementos dos bombeiros, Proteção Civil, INEM e GNR que estiveram dez dias na Turquia, o ministro da Administração Interna transmitiu um “abraço de solidariedade, de reconhecimento e de agradecimento” de António Costa pelo facto de terem representado, em nome de Portugal, “os valores da comunidade nacional na missão de serviço humanitário”.

Questionado pelos jornalistas no final da cerimónia em que esteve presente a embaixadora da Turquia em Portugal, José Luís Carneiro esclareceu que a missão portuguesa foi em representação do mecanismo europeu de Proteção Civil e que não fecha as portas a um regresso: “Se se entender que é necessário renovar uma nova equipa, Portugal estará disponível para remobilizar uma equipa de apoio.” E garantiu ainda que a equipa ter conseguido salvar uma criança demonstra a “oportunidade dessa missão”.

Na Base Aérea de Figo Maduro, o comandante da Proteção Civil, José Guilherme, contou que o resgate de Baran, uma criança de dez anos, começou quando os populares alertaram para a possível presença de uma pessoa. “A equipa esteve algum tempo a fazer o reconhecimento e fomos alertados que supostamente haveria outra vítima uns metros ao lado. A partir daí foi todo o trabalho de equipa até chegarmos ao pequenino Baran”, recordou em declarações aos jornalistas.