David O’Connell, bispo auxiliar de Los Angeles desde 2015, foi encontrado morto este sábado à tarde, no interior da casa onde morava, propriedade da Igreja Católica.

As autoridades locais avançam que o bispo terá sido assassinado pelas 13h, tendo acorrido ao local pouco tempo depois do crime. Chamados àquela área residencial de Hacienda Heights, a 24 quilómetros do centro de Los Angeles, os agentes encontraram o clérigo, de 69 anos, já sem vida, e com ferimentos de bala. O óbito foi declarado no local.

“Só podemos imaginar como a comunidade está a sofrer por causa deste assassinato sem sentido”, disse o Departamento do Xerife de Los Angeles num comunicado citado pelo Washington Post este domingo. “O Bispo O’Connell foi uma luz orientadora para muitos, e o seu legado continuará vivo na comunidade que ele ajudou a construir.”

Bishop O'Connell was a guiding light for so many, and his legacy will continue to live on.

You are not alone in your grief and that @lasdhq is here to support you. Our thoughts and prayers are with you, and we are working diligently to seek those responsible for his death. pic.twitter.com/cIBzvzx0km

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 19, 2023