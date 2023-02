A dupla portuguesa formada pelos ginastas Diogo Abreu e Pedro Ferreira conquistou este domingo a medalha de bronze na final de trampolim sincronizado da Taça do Mundo de Baku, com um total de 50,730 pontos.

Os portugueses só foram batidos por uma dupla do Cazaquistão (Danil Mussabayev e Pirmammad Aliyev), com 51,940 pontos, e da Alemanha (Caio Lauxtermann e Matthias Pfleiderer, atuais campeões do mundo), com 51,080.

Abreu e Ferreira, veteranos do circuito mundial, fazem parte da atual equipa campeã mundial da disciplina, com Lucas Santos, e são vice-campeões do mundo de trampolim sincronizado, tendo voltado a confirmar esses créditos no Azerbaijão.

Apurado para a final de trampolim individual, o olímpico Diogo Abreu ficou às portas de nova medalha, com um quarto lugar a premiar uma rotina que valeu 57,520, melhor do que os 54,790 de Lucas Santos, outro português em prova, no sexto lugar, em competição vencida por Mussaayev, com 59,240.