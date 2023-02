A neerlandesa Femke Bol bateu hoje o recorde do mundo em pista coberta dos 400 metros, que se mantinha desde 07 de março de 1982, ao correr em 49,26 segundos, nos Nacionais dos Países Baixos, em Apeldoorn.

Bol, de 22 anos, recebeu uma ovação do estádio quando cruzou a meta e ficou claro que tinha batido o recorde mundial, que pertencia desde 07 de março de 1982 à checa Jarmila Kratochvílová (também recordista mundial dos 800 metros), com 49,59, numa prova em que Lieke Klaver foi segunda, com 50,34.

“Mal cortei a meta, sabia que tinha batido o recorde por causa do barulho”, declarou a nova recordista.

A marca da atleta neerlandesa, medalha de bronze nos 400 barreiras de Tóquio2020, já se ‘adivinhava’, uma vez que começou o ano com a melhor marca mundial nos 500 metros, feitos em Boston.

Tricampeã europeia em 2022, e bicampeã da Liga Diamante, Bol tem ‘batido na barra’ em Mundiais, com duas pratas ‘indoor’, em Belgrado, e depois mais duas ao ar livre, em Eugene, nos 400 e 400 barreiras, tendo o melhor arranque possível de temporada em 2023.