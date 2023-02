Um ligeiro toque bastou para que uma escultura que valia 42 mil dólares (39 mil euros) caísse ao chão e se partisse em pequenos pedaços. Aconteceu em Miami, esta sexta-feira, numa feira de arte contemporânea onde estava exposta a famosa peça de Jeff Koons — um pequeno “cão balão” azul elétrico, uma peça que imitava os balões moldáveis tantas vezes oferecidos às crianças, em forma de cães, e que existe em várias cores e tamanhos.

Segundo testemunhas que estavam no local, e que falaram com o jornal Miami Herald, o acidente aconteceu quando uma mulher não identificada que estava presente na feira de Art Winwood tocou com um dedo na peça, fazendo com que caísse ao chão e se partisse.

“Quando aquilo caiu ao chão, foi como um acidente de carro que atrai uma grande multidão na autoestrada”, descreveu o artista e colecionador Stephen Gamson.

A collector visiting a contemporary art fair accidentally knocked over a small glass sculpture by the renowned artist Jeff Koons, shattering it to pieces. The shiny blue sculpture, one of Koons’ famous “balloon dog” series, was valued at $42,000 (£35,000). pic.twitter.com/CyWf7snRLq — Ground News (@Ground_app) February 19, 2023

Foi também Gamson o responsável por filmar os instantes que se seguiram, em que se vê um círculo de pessoas espantadas à volta dos restos da escultura. No vídeo ouvem-se comentários sobre a situação inusitada (“Aquela é a nova instalação de arte! Tudo é arte, não é?” ou “Se quiserem vender a cauda…”) enquanto funcionários da feira pedem aos presentes que se afastem e começam a varrer os pedaços da peça com uma vassoura e uma pá.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Koons é conhecido por se inspirar em objetos do dia a dia para fazer arte, e com isso consegue vender peças a preços muito altos — foi precisamente outra escultura da série dos balões, “Rabbit”, neste caso um coelho com uma cenoura na pata, que se tornou uma das obras de arte mais caras já vendidas por um artista vivo (por 91,1 milhões de dólares, ou 85 milhões de euros).

Já a mulher que destruiu, aparentemente sem intenções de o fazer, a escultura não deverá ter de pagar nada: o conselheiro artístico Bénédicte Caluch disse ao Miami Herald que a feira de arte tinha um seguro para aquela peça.

Gamson chegou a tentar comprar os bocados que restam da escultura: “Vejo valor nisto mesmo que esteja partido. Torna a arte ainda mais interessante”.

Como recorda o Guardian, não é a primeira vez que uma situação destas acontece e em 2016 aconteceu precisamente com outro dos “cães balão” de Koons, que caiu e se partiu numa feira (também em Miami). Mas o artista não pareceu muito incomodado: em declarações à Page Six, disse que era uma “pena”, mas também que se tratava apenas de um “bocado de porcelana”.

“Somos uns sortudos quando o que se parte são apenas objetos, quando há pequenos acidentes como este, porque isto pode ser substituído”. Resta saber se sentirá o mesmo em relação ao acidente mais recente.