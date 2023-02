A polícia do condado de Lancashire, em Inglaterra, foi chamada este domingo de manhã às margens do rio Wyre, onde há 23 dias a britânica Nicola Bulley, de 45 anos, foi dada como desaparecida e onde desde então têm decorrido grande parte das buscas pelo seu paradeiro.

“Fomos chamados às 11h36 com relatos de que estava um corpo no rio Wyre, perto de Rawcliffe Road”, escreveram as autoridades em comunicado divulgado no Twitter já ao longo da tarde, a dar conta dos desenvolvimentos mais recentes e a informar que foi efetivamente encontrado um cadáver, cuja causa de morte não foi ainda determinada e que continua também por identificar.

“Uma equipa de busca subaquática e oficiais especializados deslocaram-se subsequentemente ao local, entraram na água e, infelizmente, recuperaram um corpo. Ainda não foi efetuada qualquer identificação formal, pelo que, neste momento, não podemos dizer se é ou não Nicola Bulley”, pode ler-se naquela rede social. “A família de Nicola tem sido informada dos desenvolvimentos e os nossos pensamentos estão com eles neste momento tão difícil. Pedimos que a sua privacidade seja respeitada.”

This morning, Sunday, 19 February, you may be aware of police activity around the river near to St Michaels. We want to provide you with an update on that activity.

We were called today at 11:36am to reports of a body in the River Wyre, close to Rawcliffe Road. pic.twitter.com/zTtloX69hJ

