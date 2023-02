O BMW 3.0 CSL, em que o “L” é de lightweight, foi um desportivo da BMW concebido como base para um modelo de competição, que se revelou muito popular e um osso difícil de roer para a concorrência, fabricado entre 1968 e 1975. Uma das suas principais características tinha a ver com a generosa asa traseira, aliada a um spoiler frontal, que melhorava a aerodinâmica do modelo.

Para celebrar o 50.º aniversário da divisão M da BMW, a marca alemã decidiu produzir uma série especial e limitada a somente 50 unidades. Uma curiosidade interessante, uma vez que num ano normal a linha de produção que gera os M fabricou cerca de 50.000 unidades de modelos com esta letra que é mágica para a BMW, entre M4, M5 e M8.

O motor com seis cilindros em linha sobrealimentado, acoplado a uma caixa manual, prepara-se para ocupar o seu lugar num 3.0 CSL 11 fotos

As 50 unidades do BMW 3.0 CSL que vão começar a ser fabricadas nesta Primavera são concebidas sobre um chassi e carroçaria do M4 CSL de série, produzido na fábrica do construtor de Munique em Dingolfing, que também produz a versão de competição M4 GT4. Depois de construído, o 3.0 CSL vê ser-lhe aplicados painéis alargados da carroçaria sobre os guarda-lamas anteriores e posteriores, os traseiros substancialmente mais evidentes. É também aqui que o 3.0 CSL adopta uma decoração com as cores da BMW M, que faz lembrar os carros oficiais das provas dos campeonatos de Turismos de outros tempos.

Christoph Schröder, da M Division, afirmou estar “orgulhoso com a responsabilidade de construir esta série especial e limitada, que faz sobressair a gama de modelos que aqui fabricamos, dos veículos eléctricos BMW i, aos M de alta performance”. Cada um dos 50 BMW 3.0 CSL é testado no banco de potência e de travagem, para garantir que tudo está a funcionar correctamente, antes de ser submetido a um ensaio em pista dentro de Dingolfing.

O 3.0 CSL possui tracção traseira e o motor é um três litros com seis cilindros em linha sobrealimentado, para assim atingir 560 cv e apenas 550 Nm de binário. Dizemos “apenas”, porque fica um pouco aquém dos 650 Nm que esta mesma unidade fornece no M4 CSL, pois aqui o seis cilindros está acoplado a uma transmissão automática, que no novo 3.0 CSL é substituída por uma caixa manual, que suporta menos torque.