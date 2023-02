As autoridades do Texas indicaram que três jovens, incluindo uma grávida, foram mortos a tiro por um homem que terá ainda abusado sexualmente de uma rapariga de 12 anos, que escapou, acabando o homicida por se suicidar.

As mortes ocorreram na casa da namorada do atirador em Galena Park, um subúrbio de Houston, cerca das 10:30 de sábado (hora local).

As raparigas mortas tinham 19, 14 e 13 anos, de acordo com Ed González, um xerife local.

De seguida, o homem de 38 anos atacou uma rapariga de 12 anos, que acabou por fugir da casa, levando consigo uma criança de um ano.

“Saiu da residência sem qualquer roupa” e refugiou-se na casa de um vizinho, que chamou a polícia, disse González.

As duas foram hospitalizadas para tratamento de ferimentos, mas as suas vidas não correm perigo.

Os Estados Unidos registaram um mortífero início de 2023, incluindo seis assassínios em massa num período de três semanas em janeiro, segundo dados recolhidos pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Um assassínio em massa é definido quando se registam quatro ou mais mortes de pessoas, excluindo o perpetrador.

Seis pessoas foram mortas a tiro na sexta-feira no estado do Mississippi, num dos muitos incidentes do género que têm ocorrido ultimamente em diversas regiões dos Estados Unidos.