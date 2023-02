A temporada de Marcus Rashford ao serviço do Manchester United tem estado ao nível de quem paga com golos ao clube onde esteve durante toda a vida. Com os que anotou este domingo contra o Leicester na Premier League, o avançado chegou aos 24 golos esta temporada em todas as competições, alcançando o melhor registo pessoal de sempre, superando a marca da época 2019/20. Além disso, marcou em Old Trafford pelo sétimo jogo consecutivo a contar para a Liga Inglesa.

O foco em Rashford era justificado, mas há no Manchester United outros inevitáveis que, quando se trata de dar nas vistas, tratam de marcar presença. Bruno Fernandes (quem mais?) criou para o inglês a melhor jogada de golo que o inglês podia imaginar. No momento de inaugurar o marcador (25′), Rashford até se movimentou bem perante uma defesa dos foxes alinhada em xadrez, mas dado o ângulo, a pressão do adversário direto e a dificuldade do gesto técnico, o jogador de 25 anos nunca imaginou que o português conseguisse de trivela isolá-lo na cara de Danny Ward.

Respondia o Manchester United a uma necessidade de somar pontos que era ainda mais acentuada pelo empate que permitia, em caso de vitória, deixar os red devils a três pontos do segundo lugar. A equipa treinada por Erik Ten Hag mostrou-se numa versão bastante ofensiva com dois homens na frente, Rashford e Weghorst, deslocando-se Bruno Fernandes para o corredor direito, onde, vindo de trás, esteve também Diogo Dalot. Foi precisamente junto à ala que os dois portugueses criaram um lance de perigo que o lateral, sozinho dentro de área, falhou após mais um grande passe do médio.

A equipa do português Ricardo Pereira, orientada por Brendan Rodgers, entrou bem na partida. Harvey Barnes e Iheanacho dispuseram das primeiras ocasiões flagrantes, mas David de Gea, quando voltar a ver o jogo, vai classificar as suas próprias defesas como extraordinárias.

O Manchester United ganhara algum conforto para desenvolver o futebol ofensivo com maior fluidez. Já na segunda parte, Lisandro Martínez atirou de cabeça à barra na sequência de um livre lateral. A insistência, como é sua natureza, foi consistente e os red devils aplicaram-na na busca de alargarem a vantagem. Rashford (56′) bisou na partida em que assinalou o quinto jogo consecutivo a marcar.

Com nova assistência milimétrica de Bruno Fernandes, Jadon Sancho (61′) deu contornos de goleada ao resultado. O 3-0 no marcador deu conforto ao técnico neerlandês para estrear Kobbie Mainoo, de 17 anos, na Premier League. A vitória no encontro valeu a aproximação do Manchester United ao rival da cidade e o líder Arsenal ficou a apenas a cinco pontos, mesmo que os londrinos tenham um jogo a menos.