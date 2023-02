O Waze facilitou a tarefa das autoridades belgas que, por esta via, conseguiram apanhar uma dezena de criminosos e encontrar o local onde estavam armazenadas quatro toneladas de droga.

Esta aplicação é, na opinião da generalidade dos utilizadores, o melhor dos sistemas de navegação, indicando a forma mais rápida de chegar ao destino depois de considerar o trânsito, os eventuais acidentes e as interrupções ou atrasos devido a obras. Tudo porque a empresa, que nasceu como FreeMap Israel e que desde 2013 pertence ao universo Google, se apoia nas situações comunicadas pelos utilizadores, os quais enriquecem assim a qualidade e a quantidade das informações prestadas.

O potencial do Waze é reconhecido por todos, dos jovens em busca daquele bar que acabou de ser inaugurado e que ninguém sabe bem onde fica, às famílias que procuram o novo parque onde ir brincar com os miúdos, já para não falar naqueles que têm reuniões marcadas para aquele 3.º andar num prédio estranho de uma rua onde nunca ninguém passa. Ao que parece, também os traficantes de droga e a polícia colocam grandes esperanças na capacidade do Waze descobrir o melhor caminho para qualquer destino.

O mais recente exemplo do potencial deste sistema de navegação foi proporcionado por dois traficantes de droga holandeses, que tentavam movimentar quatro toneladas de droga na Bélgica. Para se certificarem que não havia policiamento assinalado pelo sistema da Google junto ao local combinado para o levantamento da “mercadoria”, numa zona pouco movimentada, os dois holandeses acabaram por chamar a atenção da polícia local, que acabou por mandá-los parar para controlo dos documentos de identificação.

Bastou um breve contacto com a esquadra local para que os agentes se apercebessem que estavam perante dois conhecidos suspeitos de tráfico de droga, o que os levou a prendê-los enquanto investigavam o veículo. E foi exactamente nesta altura que o Waze se mostrou útil, ao revelar aos agentes belgas os locais anteriormente visitados pelos traficantes, inclusivamente o local onde as quatro toneladas de droga estavam armazenadas. Além de permitir a recuperação dos estupefacientes, essa informação acabou por assegurar a captura não só dos dois traficantes holandeses, como de mais oito criminosos.