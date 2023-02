Como acontece todas as segundas-feiras, pelas 11h00, abriu uma nova categoria a votação nos Prémios Auto Observador 2023, desta feita reservada às novidades introduzidas no mercado português em 2022 cuja versão de entrada se enquadre no intervalo de preços entre os 40.000 e os 50.000€. Há sete concorrentes a disputar o seu voto, em representação de apenas quatro marcas: Aiways, BMW, Kia e Nissan.

A Aiways faz a sua estreia nesta iniciativa do Observador, com a marca chinesa recém-chegada a Portugal a inscrever o U5, um SUV eléctrico com um nível de equipamento mais completo do que é habitual neste segmento, a que alia uma estratégia de preços competitiva, anunciando 204 cv de potência e uma autonomia acima de 400 km, segundo o protocolo europeu de consumos e emissões WLTP. Mas há outra marca representada no nosso país pela Astara a concurso. Referimo-nos à sul-coreana Kia, que se faz representar pela versão eléctrica do Niro, crossover do segmento C que nesta sua segunda geração muda radicalmente, tanto por dentro como por fora. Na declinação eléctrica, a que agora está a votos, alia a uma estética mais atraente e sofisticada com um interior mais sustentável, do ponto de vista dos materiais, complementando esse espírito “eco” com 204 cv de potência e 455 km de alcance entre recargas.

Aos dois únicos modelos exclusivamente a bateria que disputam a sua preferência juntam-se quatro BMW, designadamente os Série 2 Coupé e Gran Coupé, o Série 3 Touring e o X1. Significa isto que, se a marca da hélice está entre as suas favoritas, o desafio é votar no modelo que levaria para casa, caso estivesse comprador de carro novo e disposto a gastar entre 40.000€ e 50.000€. Preferia tracção traseira (Série 2 Coupé) ou dianteira (Série 2 Gran Coupé), a versatilidade de uma carrinha com 500 litros de bagageira (Série 3 Touring) ou trocava tudo isso por um SUV (X1)?

Por fim, mas não menos importante, sobretudo para os que valorizam a capacidade de ir a qualquer lado e voltar, a Nissan concorre com a quarta geração do X-Trail, SUV que além de poder ser configurado com cinco ou sete lugares, se destaca por estrear a tecnologia exclusiva da marca e-Power, em que o motor a gasolina se destina a fazer girar um motor eléctrico que actua como gerador e a electricidade por este gerada é armazenada numa bateria que alimenta um segundo motor eléctrico, o único que passa a potência ao solo no eixo da frente. Mas há ainda versões com tracção integral, mais potentes, com a chamada tecnologia e-4ORCE, que mais não é do que um terceiro motor eléctrico no eixo posterior, mecanicamente desvinculado do restante conjunto motopropulsor, mas capaz de manter o X-Trail nos trilhos mais desafiantes, sempre que as condições de aderência se degradam ou surgem obstáculos pela frente.

Entre estes sete modelos, apenas um pode ser merecedor do seu voto, pelo que a decisão está nas suas mãos. E, já sabe, se quer aumentar as probabilidades de se sagrar o “Grande Vencedor” deste concurso e poder passar a dar boleia no seu novo Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus, no valor de 16.687€ e livre de quaisquer encargos, as suas hipóteses de ganhar este carro novinho em folha dependem apenas da sua capacidade de acertar no maior número de modelos vencedores nas respectivas categorias. Só em caso de empate é que entra em ponderação o factor “tempo”, valorizando-se o voto mais rápido. Mas, também neste ponto, há trunfos que podem jogar a seu favor: referenciando o concurso a outras pessoas, caso estas concluam a votação, é-lhe descontado tempo. Está tudo aqui, no regulamento.

Se ainda não participou, faça-o agora e escolha o que entende ser o melhor modelo nas três categorias com votações abertas. Entre um total de 54 novidades, em representação de 26 marcas. Para a semana, haverá mais.

