A Altice Portugal assinou um acordo com vários sindicatos para a revisão do acordo coletivo de trabalho, que prevê aumentos entre 2% e 9,2%, de acordo com o vencimento, com efeitos em 1 de janeiro deste ano.

Num comunicado, a empresa de telecomunicações adiantou que “a Altice Portugal e um conjunto alargado de estruturas representativas dos trabalhadores da empresa, — Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT), Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), Sindicato das Comunicações de Portugal (SICOMP) e Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações (TENSIQ) — assinaram a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho”.

“Esta revisão, ambiciosa e abrangente, terá efeitos retroativos em 1 de janeiro de 2023“, destacou a empresa.

De acordo com a Altice, as atualizações salariais resultantes do acordo começam em 2% nos salários de valor igual ou superior a 2.300 euros, de 2,3% para quem aufere de 1.300 euros a 2.300 euros, de 3,5% nos vencimentos até 1.300 euros e de “9,2% nos salários mais baixos, garantindo-se um salário mínimo de 830 euros”, revelou.

Entre as outras medidas aprovadas, a Altice garantiu “movimentos de evolução na carreira profissional, com base nos princípios da meritocracia, prevendo-se 300 movimentos de evolução profissional até ao final de 2023, 100 dos quais para trabalhadores com três ou mais anos sem evolução profissional”.

O acordo prevê ainda o “aumento do subsídio de refeição e de outras rubricas de expressão pecuniária, bem como revisão das ajudas de custo”, uma “melhoria no regime de faltas por falecimento de familiares” e a “continuidade das políticas ativas de responsabilidade social interna, da conciliação entre a vida pessoal e profissional e de respeito pela diversidade”.

O acordo coletivo de trabalho foi assinado esta sexta-feira “pela Comissão Executiva da Altice Portugal e pelos representantes das Associações Sindicais que subscreveram formalmente os resultados da negociação”.

“Com esta revisão do acordo coletivo de trabalho, a Altice Portugal procura dar resposta às necessidades dos trabalhadores, contribuindo para minimizar os efeitos do ambiente macroeconómico atual, e reafirmar o seu compromisso com a empregabilidade, a gestão responsável de Recursos Humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera”, garantiu.

O grupo disse ainda que, assim, “reforça também o firme compromisso com a valorização do diálogo social e com a consensualização de medidas que contribuem para a melhoria do bem-estar dos seus trabalhadores”.

“Consciente dos efeitos do atual contexto macroeconómico, a Altice Portugal promoveu outras medidas — como a compensação extraordinária e o reforço do apoio aos colaboradores ao nível dos pacotes de comunicações Meo — que, somadas ao acordo ora logrado, se traduzem num aumento total de 5,2%”, rematou.