Siga em direto o liveblog da guerra na Ucrânia

O chefe da diplomacia europeia defendeu esta segunda-feira que a União Europeia (UE) deve decidir rapidamente como acelerar o fornecimento de armamento, sobretudo munições, à Ucrânia, advertindo que se este apoio falhar, “o resultado da guerra está em risco”.

Em declarações à entrada para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, Josep Borrell disse que esta semana, que assinala o primeiro aniversário do início da agressão militar russa à Ucrânia, será marcada por discussões em diferentes fóruns sobre como acelerar o fornecimento de armamento, designadamente munições a Kiev, pois essa é sem dúvida “a questão mais urgente” nesta fase da guerra.

Amanhã [terça-feira] deslocar-me-ei à NATO com o ministro [ucraniano] Dmytro Kuleba para falar com o secretário-geral, Jens Stoltenberg, e o assunto será, tal como hoje, como fornecermos mais rapidamente armamento à Ucrânia, sobretudo munições”, apontou.

O Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança disse que é conhecido que “a questão mais urgente hoje para o exército ucraniano é ter um fluxo contínuo de munições, sobretudo de calibre 155 milímetros”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Rússia dispara cerca de 50 mil tiros de artilharia por dia, e a Ucrânia necessita de estar ao mesmo nível de capacidade. Têm canhões, mas faltam-lhes munições. Por isso, faremos tudo o que pudermos”, disse, apontando designadamente que será analisado o contínuo recurso ao mecanismo europeu de apoio à paz para providenciar financiamento, mas também será discutida a compra conjunta de armamento, assim como a possibilidade de os Estados-membros recorrerem às suas reservas.

“Esta é a questão mais urgente. Se falharmos nisto, o resultado da guerra está em risco“, disse então.

Assinalando que “esta semana marca um ano da agressão da Rússia contra a Ucrânia”, Josep Borrell disse que também será uma semana intensa na resposta a essa agressão, pois depois do encontro desta segunda-feira ao nível dos chefes da diplomacia dos 27, haverá a reunião de terça-feira no quartel-general da Aliança Atlântica, reuniões nas Nações Unidas ao nível do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, onde espera que seja uma vez mais vincado o isolamento de Moscovo, e na próxima semana os ministros da Defesa da UE terão um encontro informal em Estocolmo.

Borrell antecipou que a questão do fornecimento de munições ao exército ucraniano só deverá ser decidida em Estocolmo, pois, “no final, são os ministros da Defesa que têm de tomar este tipo de decisões“.

Vamos apresentar várias propostas e vamos ver qual a melhor. E a melhor terá de ser implementada rapidamente”, insistiu.

Relativamente ao décimo pacote de sanções à Rússia, o responsável espanhol observou que “todos falam de sanções, todos querem sanções, mas no final é o Conselho que decide”.

Não garanto que teremos um acordo final hoje, mas vamos continuar a trabalhar nele. Os ministros têm de chegar a um acordo”, disse.

Os chefes de diplomacia da União Europeia discutem esta segunda-feira, em Bruxelas, a continuação do apoio militar a Kiev e o décimo pacote de sanções a Moscovo, em vésperas do primeiro aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia.