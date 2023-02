Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Uma dupla de humoristas russa telefonou à ex-chanceler alemã Angela Merkel, fazendo-se passar pelo antigo Presidente ucraniano Petro Poroshenko.

O gabinete de Angela Merkel confirmou a chamada telefónica, adiantando que decorreu no dia 12 de janeiro deste ano com o apoio de uma tradução do serviço linguístico do Ministério dos Negócios Estrangeiros”. “Posso confirmar que houve um telefonema com alguém que disse ser o antigo Presidente Petro Poroshenko”, revelou um porta-voz da antiga chanceler alemã à Deutsche Presse-Agentur (DPA).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num comunicado enviado à agência alemã, o gabinete refere que depois da chamada telefónica Merkel transmitiu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a sua “impressão” sobre a conversa, sem contudo elaborar sobre o que terá dito.

Segundo o jornal Politico, na gravação divulgada pelos humoristas é possível ouvir alguém questionar Merkel sobre o que pensa sobre vários temas, incluindo a guerra na Ucrânia, os acordos de Minsk, o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e as reparações pedidas pela Polónia à Alemanha nazi pelos seus crimes.

Perto do final da conversa, o interlocutor sugere mesmo continuar a conversa em russo para “irritar [o Presidente russo] Putin”, ao que Merkel terá respondido: “Não, certamente que não o farei … o meu russo é bem pior do que em 2014”.

O jornal Politico refere que, no final da conversa, se tornou claro que Merkel estava incomodada com algumas das questões e queria terminar o telefonema. “Uma vez que o interlocutor não explicou o propósito da chamada e os tópicos abordados mudavam constantemente, a ex-chanceler ficou com a impressão que não era uma conversa profissional“, disse ainda um porta-voz ao jornal Kontraste.

Durante o período que serviu como chanceler (2005-2021), Angela Merkel lidou várias vezes com o ex-Presidente Petro Poroshenko, que liderou a Ucrânia até Volodymyr Zelensky vencer as eleições presidenciais de 2019. “Isto acontece de tempos a tempos”, explicou Steffen Hebestrei, atual porta-voz do governo alemão. “Nós tentamos pela parte do governo ser tão cuidadosos quanto possível”, acrescentou.

A dupla russa pró-Kremlin é composta pelos humoristas Alexei Stolyarov e Vladimir Kuznetsov, conhecidos como Lexus e Vovan. O grupo já fez chamadas semelhantes para vários líderes mundiais, como o Presidente polaco, Andrzej Duda, ou o ex-primeiro britânico Boris Johson. Celebridades com o cantor Elton John e o Príncipe Harry também já receberam telefonemas da dupla.