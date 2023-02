A jovem de 21 anos que afirma ser Madeleine McCann, a criança que desapareceu em maio de 2007 de Praia da Luz, diz que foi contactada pela família britânica na sequência das partilhas que tem feito nas redes sociais. Julia Faustyna – que também tem surgido na internet com outros apelidos, nomeadamente Wendell – alega que os McCann a contactaram para fazer um teste de ADN.

“Falei com alguém da família McCann e vou ter a possibilidade de falar com os pais da Madeleine amanhã [terça-feira] e o teste de ADN vai ser feito em breve”, indicou na rede social Instagram, citada pelo jornal The Mirror.

Segundo o Daily Star, uma fonte próxima dos McCann indicou que a família “não quer correr riscos” e que está “disposta a investigar todas as pistas”. “É importante para eles olharem para todos os fatores, a rapariga é parecida [com a Maddie]. Não há como discutir isso”, cita o jornal inglês. “Se o que ela diz é verdade, há hipótese de ser ela. Bate tudo certo”, admite esta fonte.

Julia, que mora na Polónia, criou um perfil nas redes sociais na semana passada, dizendo ser Maddie McCan. A jovem alega que tem uma marca na perna e outra no olho, nos mesmos sítios que a criança britânica.

A idade da jovem não bate certo com a de Maddie McCann. A criança inglesa nasceu em maio de 2003, o que fará com que atualmente tenha 19 anos. Julia tem 21 anos, mas alega que a sua idade pode estar incorreta.

A jovem da Polónia diz que não se lembra da infância e alega que só há algumas semanas é que ouviu falar do caso de Maddie, que desapareceu da Praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007. A criança estava de férias com os pais e os dois irmãos.