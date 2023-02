Duas viagens na linha ferroviária de Cascais terão, a partir desta terça-feira, as saídas alteradas até dia 17 de março devido a obras para “modernização”, a cargo da Infraestruturas de Portugal.

O último comboio a deixar o Cais do Sodré, marcado normalmente para as 1h30 da manhã, antecipa a partida para 1h21, mantendo-se a chegada a Cascais prevista para as 2h20, informa a CP em comunicado no seu site e remetido para os utentes. Ou seja, a viagem passa a demorar praticamente uma hora quando agora leva cerca de 40 minutos.

Já a penúltima viagem a sair de Cascais atrasa um pouco. O comboio que parte habitualmente às 1h00 sai oito minutos depois, decorrendo o trajeto entre as 1h08 e as 2h07.

Fonte da CP adiantou ao Observador que o último comboio a sair de Cascais, normalmente previsto para as 1h30, mantém a mesma hora de saída, sendo a chegada ao fim da linha atrasada para as 2h19, nove minutos depois da hora habitual.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As maiores diferenças horárias de paragens notam-se entre Santos e a Cruz Quebrada. O comunicado da CP admite que a duração entre estas duas estações, no sentido Cais do Sodré – Cascais, passa a demorar 20 minutos. No sentido inverso, a duração da viagem entre os mesmos pontos é de meia hora.

A “obra vai ter uma substituição integral da catenária existente e, portanto, vai ser uma obra que se vai estender por todos os 25 quilómetros da linha” disse à Rádio Renascença o gestor do empreendimento da linha de Cascais, da Infraestruturas de Portugal (IP).

Nuno Mendes referiu “problemas crónicos” na linha de Cascais há muitos anos, que serão atenuados com a substituição integral da catenária (sistema elétrico da linha) existente. O responsável da IP acrescentou ainda que será “uma infraestrutura praticamente nova” para melhorar significativamente as condições de segurança e de fiabilidade do meio ferroviário.