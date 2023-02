Está confirmado: o corpo encontrado no rio Wyre, em Lancashire, Inglaterra, é mesmo de Nicola Bulley, a mulher de 45 anos que estava desaparecida há 24 dias, depois de ter ido passear o cão para junto daquele local.

Segundo a BBC, o corpo foi descoberto a 1,6 quilómetros do sítio onde foi vista pela última vez na manhã do dia 27 de janeiro.

Num comunicado citado pelo canal, a família de Bulley, mãe de dois filhos, diz que nunca poderá “compreender o que Nikki passou nos seus últimos instantes com vida”.

“Nunca esqueceremos Nikki, como poderíamos fazê-lo, era o centro do nosso mundo, a pessoa que tornava as nossas vidas tão especiais, e nada poderá fazer sombra a isso”.

No domingo, a polícia do condado de Lancashire foi chamada às margens do rio Wyre, com relatos de tinha sido encontrado ali um corpo, recuperado de seguida por uma equipa de busca subaquática.

Bulley foi, durante o período de buscas, considerada uma “pessoa desaparecida de alto risco”, uma vez que tinha sido feita uma chamada de urgência, recentemente, a partir da casa onde morava com o marido e as duas filhas (de 6 e 9 anos) para fazer um “relatório de preocupação com o bem-estar” no lar. Além disso, Bulley teria sofrido “alguns problemas significativos com o álcool provocados pela sua contínua luta com a menopausa”.

O governo viria depois insurgir-se contra a divulgação desses detalhes, tendo o próprio primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, dito estar “preocupado” com a partilha de “informação privada no domínio público”.

Bulley, que trabalhava como consultora de hipotecas, saiu de casa às 8h26 do dia 27 de janeiro, uma sexta-feira, com as duas filhas e deixou-as na escola primária, partindo depois para a sua caminhada habitual, acompanhada pelo cão da família. Nos minutos seguintes, ainda enviou um e-mail de trabalho, escreveu uma mensagem a uma amiga a combinar um encontro mais tarde, para os filhos brincarem, e participou numa reunião de trabalho via Teams.

Foi vista pela última vez pelas 9h10 e o seu telemóvel foi encontrado pelas 9h33, já o cão estava por perto, sem trela, e da mulher nem sinal. Estando confirmado que o corpo é de Bulley, resta saber o que levou ao desfecho final.