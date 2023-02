O corpo de Christian Atsu, futebolista que foi uma das mais de 46.000 vítimas mortais dos sismos de dia 6 de fevereiro na Turquia e na Síria, já foi devolvido ao Gana, o seu país natal, onde foi recebido pelas Forças Armadas locais. O corpo foi transportado de avião, tendo aterrado no aeroporto de Accra, capital do país africano, no domingo.

Christian Atsu's body arrived back in Ghana on Sunday evening ahead of his planned funeral. #RIPChristianAtsu pic.twitter.com/OBSPAq91Xb — Fredrick Gyan-Mante (@Freddie_GH) February 20, 2023

De acordo com a BBC, na viagem seguiram ainda a família de Atsu e o embaixador ganês na Turquia. À chegada, além dos militares, o corpo foi recebido por uma delegação de representantes do governo e da Federação Ganesa de Futebol.

Atsu, de 31 anos, representava desde setembro de 2022 os turcos do Hatayaspor. Foi encontrado sem vida no sábado, debaixo dos escombros da sua casa em Hatay, no sul do Turquia. Informações veiculadas pelo clube nos primeiros dias que se seguiram ao sismo chegaram a dar conta que o jogador tinha sido resgatado com vida dos destroços. Tais notícias vieram a provar-se falsas, e o pior acabou, este fim-de-semana, por se confirmar.

A sua morte motivou uma onda de solidariedade um pouco por todo o mundo do futebol, com homenagens vindas de vários quadrantes — incluindo em Portugal, país onde o ganês jogou entre 2009 e 2013. Curiosamente, os dois clubes que representou em território nacional, FC Porto e Rio Ave, enfrentaram-se no sábado (dia em que o futebolista foi encontrado), assinalando a ocasião com uma homenagem antes do jogo.

Em declarações aos jornalistas no aeroporto de Accra, o vice-Presidente do Gana Mahamudu Bawumia prestou condolências e descreveu a morte do futebolista como “uma perda muito, muito dura”. O governante confirmou ainda que Atsu teria direito a um funeral “condigno”.